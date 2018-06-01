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توقيف نصاب خطير يوم العيد بتارودانت أسقط عشرات الضحايا باستعمال الشيكات والعقود المزورة

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 11:59 توقيف نصاب خطير يوم العيد بتارودانت أسقط عشرات الضحايا باستعمال الشيكات والعقود المزورة | حوادث و حقوق
توقيف نصاب خطير يوم العيد بتارودانت أسقط عشرات الضحايا باستعمال الشيكات والعقود المزورة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان إقليم تارودانت زوال يوم أمس الجمعة الذي يصادف عيد الفطر من توقيف شخص ينحدر من دوار ''المهادي'' للاشتباه في ضلوعه في عمليات نصب واحتيال وقع ضحيتها العشرات من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان إقليم تارودانت زوال يوم أمس الجمعة الذي يصادف عيد الفطر من توقيف شخص ينحدر من دوار "المهادي" للاشتباه في ضلوعه في عمليات نصب واحتيال وقع ضحيتها العشرات من الأشخاص وذلك باستعمال شيكات وتزوير العقود.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن عملية توقيف المشتبه به جاءت إثر توصل مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان بتواجد المبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية بمسقط رأسه "المهادي" لقضاء عطلة العيد رفقة أسرته، لتتحرك بعدها فرقة خاصة على متن سيارة مدنية لمنزله، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تمت محاصرة منزله، ومداهمته وتوقيفه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد عملية التوقيف أحيل المشتبه به على أنظار الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق معه، ومواجهته بمجموعة من الشكايات التي سجلت ضده من طرف عشرات الأشخاص الذين يتهمونه بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، وتنقطع مكالمته الهاتفية معهم، بعدما كانوا يتواصلون معه عن طريق الهاتف لاسترداد أموالهم، نتيجة عدم وفائه بوعوده.

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شوف تيفي المغرب تارودانت توقيف نصاب خطير يوم عيد الفطر سقط عشرات الضحايا في فخه مبالغ مالية الشيكات تزوير العقود

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