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يوم ثاني عيد.. طقس حار بمعظم مناطق المغرب

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 11:55 يوم ثاني عيد.. طقس حار بمعظم مناطق المغرب | مجتمع
يوم ثاني عيد.. طقس حار بمعظم مناطق المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي وأقصى الأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل

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 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي وأقصى الأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى.

 وستهم سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح مع قطرات مطرية محلية بالسواحل الوسطى، فضلا عن ظهور سحب غير مستقرة بعد الزوال مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بباقي المناطق. كما ستهم زوابع رملية محلية داخل شمال الأقاليم الجنوبية.

 وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية على العموم في باقي الجهات.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالشرق والسايس وأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.

 وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية والسواحل المحيطية الشمالية وسوس، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 بالسهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان بالسواحل الأطلسية.

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