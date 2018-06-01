يوم ثاني عيد .. الساعة تزادت وقولبات المغاربة ﻿

عرفت مجموعة من الهواتف والحواسيب اليوم السبت زيادة ساعة دون سابق إنذار قبل يوم واحد من زيادتها الرسمية.

شوف تيفي

عرفت مجموعة من الهواتف والحواسيب اليوم السبت زيادة ساعة دون سابق إنذار قبل يوم واحد من زيادتها الرسمية.

وكشف مجموعة من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الساعة المذكورة أربكتهم، بالرغم من أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ذكرت بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 17 يونيو.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بلاغ لها في وقت سابق، أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 الموافق 28 شتنبر 2013، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق لـ7 ماي 2018.