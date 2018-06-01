بالفيديو.. هذا ما قاله طبيب المنتخب بخصوص إصابة نور الدين أمرابط ومدة غيابه ﻿

أكد طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبد الرزاق هيفتي، اليوم السبت ، أن اللاعب الدولي نور الدين أمرابط يعاني من ارتجاج في المخ بسبب الارتطام الذي تعرض له خلال المباراة التي جمعت المغرب بالمنتخب

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أكد طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبد الرزاق هيفتي، اليوم السبت ، أن اللاعب الدولي نور الدين أمرابط يعاني من ارتجاج في المخ بسبب الارتطام الذي تعرض له خلال المباراة التي جمعت المغرب بالمنتخب الإيراني أمس الجمعة بسان بترسبورغ برسم الدور الأول من منافسات نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال عبد الرزاق هيفتي : "لاعب المنتخب المغربي، الذي غادر الملعب مصابا، نقل إلى أحد مستشفيات مدينة سانت بترسبورغ حيث خضع للفحوصات الدقيقة اللازمة، بما في ذلك المسح الضوئي، الذي أثبت أنه في حالة عادية، ومع ذلك حرص الطاقم الطبي المغربي على أن يبقى اللاعب تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة بمستشفى سان بطرسبورغ بصحبة أحد عناصر الطاقم الطبي، لمدنا بجميع المعطيات الخاصة بحالة اللاعب نورد الدين أمرابط ".

وأضاف نفس المصدر "حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى يومه السبت للالتحاق بمقر إقامة المنتخب ".

ولن يشارك اللاعب أمرابط في مباراة الأربعاء المقبل، التي سيواجه خلالها المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية. وكان المنتخب المغربي قد انهزم أمس الجمعة أمام إيران بهدف لصفر.