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مثير..قاضية تأمر ببقاء المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية في السجن

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 05:35 مثير..قاضية تأمر ببقاء المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية في السجن | دولي
مثير..قاضية تأمر ببقاء المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية في السجن
أبطلت قاضية فدرالية أميركية أمس الجمعة، قرار إطلاق سراح مشروط لبول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الإنتخابية، المتهم بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات

شوف تيفي

أبطلت قاضية فدرالية أميركية أمس الجمعة، قرار إطلاق سراح مشروط لبول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الإنتخابية، المتهم بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية خلال 2016.

وأوضحت مصادر أمريكية أن وضع مانافورت في الحبس الاحتياطي جاء بعد جلسة محاكمة طلب خلالها محاميه دون جدوى تشديد الرقابة القضائية على موكله مقابل تجنيبه دخول السجن.

ويشكل القرار القضائي انتصارا للمحقق الخاص روبرت مولر الذي يعتبر حبس مانافورت ضروريا لمنعه من التأثير على شهود في محاكمته المرتقبة.

وقالت القاضية إيمي برمان جاكسون بهذا الخصوص أنها لا يمكنها أن تغض النظر عن هذه الاتهامات، مؤكدة بالقول ''لقد خنتم الثقة التي مُنحت لكم قبل ستة أشهر''.

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ترامب جاكسون أمريكا محاكمة

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