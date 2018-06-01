قوارب الموت تحصد مزيدا من الأرواح وتجهض حلم العبور للضفة الأخرى ﻿

أعلنت أجهزة الانقاذ الاسبانية وفاة أربعة مهاجرين وانقاذ قرابة 700 آخرين اليوم الجمعة، قبالة سواحل جنوب اسبانيا وذلك قبل يومين من وصول سفينة ''اكواريوس'' إلى فالنسيا كما هو مقرر.

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أعلنت أجهزة الانقاذ الاسبانية وفاة أربعة مهاجرين وانقاذ قرابة 700 آخرين اليوم الجمعة، قبالة سواحل جنوب اسبانيا وذلك قبل يومين من وصول سفينة ''اكواريوس'' إلى فالنسيا كما هو مقرر.

وقال المتحدث باسم الأجهزة حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن هؤلاء المهاجرين كانوا في منطقة مضيق جبل طارق وبحر البوران بين المغرب وإسبانيا، حيث ''كانت الرؤية سيئة للغاية''.

وقد تم إنقاذ ما مجموعه 682 مهاجرا على متن 62 زورقا كما عثر على أربعة لقوا حتفهم خلال هذه العمليات.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 9300 مهاجر إلى شواطئ اسبانيا، البوابة الثالثة الى أوروبا بحرا وراء إيطاليا واليونان، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، وقد تضاعف هذا الرقم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تضاعف عدد الوفيات خلال العبور أربع مرات حيث سجلت 244 حالة وفاة حتى 10 من شهر يونيو، مقابل 61 العام الماضي خلال نفس الفترة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ومن المقرر أن تستضيف اسبانيا الأحد المقبل في فالنسيا 629 مهاجرا انقذوا قبالة السواحل الليبية تقلهم السفينة اكواريوس، وكانوا محور جدل دبلوماسي في الأيام الاخيرة.