بالصورة: لاعبو المنتخب المغربي يواسون بوحدوز بعد هديته الثمينة لإيران ﻿

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، صورة للمهاجم المغربي عزيز بوحدوز يذرف الدموع ، بعد الخطأ الذي ارتكبه، بتسجيله هدفا في مرماه بالخطأ ، منح به الفوز للمنتخب الإيراني، برسم الجولة الأولى

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، صورة للمهاجم المغربي عزيز بوحدوز يذرف الدموع ، بعد الخطأ الذي ارتكبه، بتسجيله هدفا في مرماه بالخطأ ، منح به الفوز للمنتخب الإيراني، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2018 بروسيا.



وحرص كل من يوسف النصيري و منير المحمدي، على مواساته والحديث معه لتخفيف الأمر عليه، خصوصاً وأن المنتخب المغربي كان الأفضل طيلة أطوار المباراة.

و معلوم أن بوحدوز سجل هدف الفوز لإيران قبل نهاية المباراة ب 5 دقائق ، ليخطف المنتخب الإيراني ثلاث نقاط ثمينة، قبل ملاقاة المنتخب البرتغالي و المنتخب الإسباني.