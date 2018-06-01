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خرافة شعب

أمين حاريث أفضل لاعب في مباراة المغرب و إيران بمونديال روسيا

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 04:12 أمين حاريث أفضل لاعب في مباراة المغرب و إيران بمونديال روسيا | سبور
أمين حاريث أفضل لاعب في مباراة المغرب و إيران بمونديال روسيا
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمين حاريث، أفضل لاعب بمباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيراني، رغم هزيمة ''الأسود'' بهدف لصفر، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

شوف سبور

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمين حاريث، أفضل لاعب بمباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيراني، رغم هزيمة ''الأسود'' بهدف لصفر، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018 بروسيا.

ودخل نجم شالكة الألماني، رسميا في هذه المباراة، حيث خلق مجموعة من الفرص ، حيث كان أبرز لاعب خلال الشوط الأول ، قبل أن يغادر المباراة خلال الشوط الثاني تاركا مكانه للاعب مروان دا كوستا.

يذكر أن المنتخب المغربي انهزم أمام المنتخب الإيراني بعدما تلقى هدفا من نيران صديقة من طرف عزيز بوهدوز في الدقيقة 94.

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شوف سبور الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم 2018 المنتخب المغربي إيران أمين حاريث

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