هذا هو عدد الجماهير التي حجت إلى ملعب سان بطرسبورغ لمتابعة مباراة المغرب و إيران ﻿

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام منتخب إيران، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العالم 2018 عن عدد الجماهير التي حجت إلى ملعب سان بيترسبورغ.

'' شوف سبور''

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام منتخب إيران، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العالم 2018 عن عدد الجماهير التي حجت إلى ملعب سان بيترسبورغ.

وأكد اللجنة الساهرة على إنجاج المونديال، أن عدد الجماهير بلغ 62528 مشجع بين الجمهور المغربي والإيراني، بحيث عرفت الجولة الثانية من اللقاء امتلاء كافة الكراسي بالملعب.

هذا ولازالت الجماهير المغربية تنتظر هدف الخلاص لتحقيق أول فوز في المونديال في مباراة مثيرة عرفت خلق العديد من الفرصة خلال الجولة الأولى بين كلا المنتخبين.



