المؤبد لمغربي نفد هجوما ارهابيا بفنلندا ﻿

قضت محكمة فنلندية يومه الجمعة 15 يونيو بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان لقتل امرأتين طعناً وإصابة ثمانية آخرين العام الماضي في أول هجوم إرهابي تشهده البلاد بحسب ما أورده موقع أورونيوز

شوف تيفي

قضت محكمة فنلندية يومه الجمعة 15 يونيو بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان لقتل امرأتين طعناً وإصابة ثمانية آخرين العام الماضي في أول هجوم إرهابي تشهده البلاد بحسب ما أورده موقع أورونيوز اليوم الجمعة.

ونفذ بوعنان طالب اللجوء البالغ من العمر 23 عاما هجومه حيث قام بعملية طعن في ساحة سوق بمدينة توركو الواقعة جنوب غرب فنلندا في 18 غشت 2017 الحادث الإجرامي خلف قتيلين و إصابة ثمانية آخرين بجروح، وتصدت الشرطة للهجوم بإطلاق النار على ساقه.

وقالت المحكمة في بيان : ''قضت محكمة فارسينايس سومي الجزئية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في جريمتي قتل بدافع إرهابي وثماني محاولات شروع في القتل بدوافع إرهابية''.

المتهم اعترف أثناء مجريات التحقيق بالمنسوب إليه، وتبث تعاطفه بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، وحسب السلطات الفنلندية اعتبرت الفعل الإجرامي هذا الاول من نوعه الذي له علاقة بالإرهاب،و ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا مغربيا أبلغ محكمة في فنلندا بأنه كان ''في حرب على النساء'' عندما قتل امرأتين طعنا وأصاب ثمانية أشخاص آخرين

وقال بوعنان للمحكمة إنه زار مسجدا قبل الهجوم وأعد تسجيلا مصورا لنفسه تحدث فيه عن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا والقتال من أجل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وقال إنه فقد السيطرة على نفسه عندما بدأ الهجوم في السوق.