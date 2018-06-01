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خرافة شعب

فيديو يشعل الفيسبوك..فنان مغربي مشهور طلع الدم بسبب بوحدوز ودخل طول وعرض فرونار

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 03:00 فيديو يشعل الفيسبوك..فنان مغربي مشهور طلع الدم بسبب بوحدوز ودخل طول وعرض فرونار | ثقافة و فنون
فيديو يشعل الفيسبوك..فنان مغربي مشهور طلع الدم بسبب بوحدوز ودخل طول وعرض فرونار
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهر به فنان الراب الشهير ''ديزي دروس'' وهو يعبر عن غضبه الشديد من اللاعب عبد العزيز بوحدوز ومن المدرب

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهر به فنان الراب الشهير ''ديزي دروس'' وهو يعبر عن غضبه الشديد من اللاعب عبد العزيز بوحدوز ومن المدرب الفرنسي هيرفي رونار بعد الهزيمة أمام المنتخب إيران في الوقت القاتل من المباراة التي جرت زوال اليوم بملعب سان بطرسبورغ.

وظهر الفنان ''ديزي دروس'' بالفيديو غاضبا جدا وهو يوجه انتقاذات لاذعة للاعب عبد العزيز بوحدوز لأنه كان سببا في هزيمة المنتخب المغربي، محملا المسؤولية للمدرب هيرفي رونار لأنه لم يتوفق في اختيار المهاجم المناسب ليعتمد عليه بمونديال روسيا.

وتفاعل آلاف المغاربة مع الفيديو، حيث أكد الجميع أن كلام ''ديزي دروس'' صحيح واختيارات رونار، كانت غير موفقة، إذ كان عليه اختيار مهاجم لعب العديد من المباريات خلال الموسم الكروي المنصرم كـ ''أزارو''، بدل الاعتماد على بوحدوز الذي لم يجري مباريات كثيرة مع فريقه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو ديزي دروس رونار روسيا المنتخب المغربي

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