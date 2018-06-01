سابقة..سيدة تلد يوم العيد داخل المحطة الطرقية بمراكش وها أشنو وقع ليها ﻿

داهم المخاض سيدة قبل لحظات من ليلة العيد، داخل المحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش، ما خلق استنفارا واسعا، جعل إدارة المحطة تربط الاتصال عاجلا بالإسعاف.

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داهم المخاض سيدة قبل لحظات من ليلة العيد، داخل المحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش، ما خلق استنفارا واسعا، جعل إدارة المحطة تربط الاتصال عاجلا بالإسعاف.

مصادر محلية كشفت أن السيدة الحاملة ولدت طفلة بعد مساعدة من طرف سيدة كانت تستعد للسفر إلى مدينة آسفي، والتي استمرت في تقديم العون بالرغم من إمكانية تخلفها عن حافلتها، حيث نجحت في توليدها أمام الملأ، قبل حلول الإسعاف.

وإلى ذلك، حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم نقل السيدة ورضيعتها إلى قسم الولادة بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.