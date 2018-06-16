مؤلم.. وفاة المسن اللي عتقو طبيب بعدما ضرباتو طوموبيلة فشارع ''مودي بوكيتا'' بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الضحية الذي دهسته سيارة خفيفة بشارع مودي بوكيتا بالبيضاء الاثنين الماضي وكان يسوق دراجته النارية، قد وافته المنية اليوم الجمعة بأحد مستشفيات البيضاء، فيما مازال الشاب

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الضحية الذي دهسته سيارة خفيفة بشارع مودي بوكيتا بالبيضاء الاثنين الماضي وكان يسوق دراجته النارية، قد وافته المنية اليوم الجمعة بأحد مستشفيات البيضاء، فيما مازال الشاب الذي كان راكبا صحبته يصارع الموت في ''الكومة''.

وكان طبيب قد تدخل بعمل إنساني لإنقاذ حياة سائق دراجة نارية، بعدما دهسته سيارة خفيفة بالشارع المذكور، وجرته لأمتار، وذلك بعد تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى عين المكان.

هذا وقد كان شهود عيان حضروا الواقعة قد عبروا عن تنديدهم لتأخر وصول الإسعاف في الوقت المحدد، حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' الاثنين الماضي، ليلة السابع والعشرين من رمضان في شارع ''مودي بوكيتا''.