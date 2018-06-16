مثير وبالصورة.. الفنانة رجاء بلمير تتعرض لهجوم بسبب المونديال 2026 ﻿

في إطار تعليقها على نتائج التصويت لاحتضان مونديال 2026، تعرضت الفنانة المغربية رجاء بلمير إلى هجوم حاد من طرف سعوديين بسبب شكرها للدول التي دعمت الملف المغربي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

شوف تيفي

في إطار تعليقها على نتائج التصويت لاحتضان مونديال 2026، تعرضت الفنانة المغربية رجاء بلمير إلى هجوم حاد من طرف سعوديين بسبب شكرها للدول التي دعمت الملف المغربي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت رجاء عبر حسابها على ''أنستغرام'' تدوينة كتبت فيها ''خسرنا رهان احتضان كأس العالم، شكرا لكل من صوت للمغرب، شكرا الجزائر، تونس، موريتانيا، مصر، قطر، فلسطين، ليبيا، سوريا، وكل التوفيق لنا ولتونس الحبيبة في كأس العالم بصفتنا فرق مغاربية، نحبكم''.

لكن أحد المعلقين السعوديين أجابها بسرعة بسبب التدوينة وشكر هذه الدول قائلا ''يا ريت قلتي كل التوفيق للفرق العربية وطلعتي عنصرية ضدنا بس مو تبينين ذلك فشكرا لك وبصفتي سعودي أعتذر عن متابعتك علما أني كنت من محبينك''.

وأعادت بلمير تدوين تدوينة أخرى قائلة فيها ''مسحت آخر بوست حطيتو عشان شفت كمية كره غير طبيعية، ياعرب الله يلعن هالكورة اللي حتخللي الشعوب العربية بنزاعات.. متى بنحط يدنا ف يد بعض ومانسمح لأحد يتحكم بعقلياتنا؟''.

وختمت تدوينتها قائلة: ''الله يصفي القلوب ويهدي الشعوب على بعضها''.