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برلماني كويتي يتبرأ: ''تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا''

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 01:55 برلماني كويتي يتبرأ: تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا | بوليتيك
برلماني كويتي يتبرأ: ''تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا''
أكد البرلماني الكويتي وليد الطبطبائي أن تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لا يمثل البرلمان، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا

''شوف تيفي''

أكد البرلماني الكويتي وليد الطبطبائي أن تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لا يمثل البرلمان، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسية الكويت الخارجية والداعمة دوما للاشقاء العرب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الوطن'' الكويتي.

وأوضح الموقع الكويتي أن الطبطبائي، قال:'' نحن في الكويت لا يمثلنا تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كاس العالم 2026 وسأقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسية الكويت الخارجية والداعمة دوما للأشقاء العرب في كل المجالات بمافيها المجال الرياضي''.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة، عبروا عن غضبهم الشديد من الدول العربية التي صوتت ضد الملف المغربي، وخاصة السعودية التي قدمت الدعم للملف الأمريكي.

‫شوف تيفي

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