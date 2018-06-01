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تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 01:27 تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا | مجتمع
تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا
قررت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية بإسبانيا، تنظيم وقفات احتجاجية في العديد من المناطق، يومي الجمعة والسبت، تضامنية مع العاملات المغربيات اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي والتعنيف بحقول

''شوف تيفي''

قررت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية بإسبانيا، تنظيم وقفات احتجاجية في العديد من المناطق، يومي الجمعة والسبت، تضامنية مع العاملات المغربيات اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي والتعنيف بحقول ''الفراولة'' وخاصة بمنطقة ''هويلفا''.

ووفق ما كشف عنه موقع ''eldiario'' الإسباني يومه الجمعة، فإن جمعيات نسائية حقوقية، أطلقت نداء للمشاركة في هذه الوقفات التضامنية مع العاملات المغربيات، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات رفعت شعار: ''أنت لست وحدك''، ودعت إلى رفع الظلم عن العاملات المغربيات.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسبانية، نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من التقارير المثيرة والصادمة، والتي كشفت خلالها عاملات مغربيات بحقول ''الفراولة'' عن تعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف المكلفين بستيير هذه الحقول.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة هويلفا الاستغلال الجنسي العاملات المغربيات

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