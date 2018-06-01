حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الدستورية حسمت في طلب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي بدائرة سيدي إفني والقاضي بإلغاء فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ''مصطفى مشارك'' عن

شوف تيفي:سيدي افني

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الدستورية حسمت في طلب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي بدائرة سيدي إفني والقاضي بإلغاء فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ''مصطفى مشارك'' عن نفس الدائرة في الإنتخابات الجزئية التي أجريت يوم 21 ديسمبر 2017 ، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها برفض طلب ''محمد بلفقيه''.



وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن عريضة ''بلفقيه'' تضمنت ترشح ''مشارك'' للإنتخابات الجزئية باسم حزب سياسي آخر (الحمامة) غير الحزب الذي ترشح باسمه (حزب الأصالة والمعاصرة) في الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ، دون أن يقدم استقالته منه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب الذي كان ينتمي إليه مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد ويشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ويجعل ترشيحه مخالفا لأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.



وأكدت المحكمة الدستورية في نص القرار الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أن الطاعن أدلى لتعزيز مأخده بأصل رسالة مؤرخة في 25 دجنبر2017 صادرة عن الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات سابقة، يصرح فيها الأمين العام المذكور، جوابا على ''رسالة طلب معلومات'' تقدم بها الطاعن، بأن ''حزب... لم يسبق له أن تلقى استقالة من طرف'' المطعون في انتخابه ''الذي كان مرشحا لحزبنا بدائرة تزنيت في الاستحقاقات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016''، في حين أدلى المطعون في انتخابه من جهته، رفقة مذكرته الجوابية، برسالة استقالة من الحزب، مؤرخة في 24 يوليوز 2017، مصححة الإمضاء، كما أدلى بأصل وصل فاكس مرسل إلى الحزب المشار إليه، مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 حامل لعبارة ''OK''، مذيل بنسخة من رسالة الاستقالة المذكورة.

وأبرزت المحكمة الدستورية في قرارها على أن إدلاء المطعون في انتخابه بأصل وصل الفاكس مرسل على رقم الحزب المعني، مذيل بنسخة من رسالة الاستقالة، وبالرسالة ذاتها مصححة الإمضاء، يقوم حجة على توصل الحزب المعني بها، وأن نفي التوصل بالاستقالة يقتضي الإدلاء بالوثيقة التي يدعي توصلها بها غير تلك المرسلة بالفاكس، وحيث إن الطاعن لم يدل، أثناء إبدائه لملاحظاته في أعقاب مسطرة البحث بأية ورقة فاكس توصل بها الحزب المعني من الرقم المرسل غير تلك المرسلة من قبل المطعون في انتخابه



وبناء على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه حين ترشحه برسم الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، غير منتمي لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، مما يجعل ترشيحه غير مخالف للقانون؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والاتهامات الموجهة لعامل إقليم سيدي إفني بعد إشراك المطعون في انتخابه في عملية وضع حجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم بجماعة ''إبضر''، مما اعتبره الطاعن حملة انتخابية سابقة لأوانها، وقيام أحد أعوان السلطة باستضافة المطعون في انتخابه، بمعية مجموعة من الناخبين، من أجل حثهم على التصويت لفائدته، وقيام أعوان سلطة بجماعات ''سبت النابور'' و''إبضر'' و''بوطروش'' و''تغيرت'' و''سيدي إفني'' بتوزيع المنشورات الانتخابية للمطعون في انتخابه، وحث الناخبين على التصويت لفائدته، وسماح السلطة المحلية، لسكان دواوير تابعة لجماعتي ''بوطروش'' و''تغيرت'' بإنجاز أشغال متفرقة للبناء والإصلاحات دون ترخيص، مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، مما يشكل مناورة تدليسية، وقيام عضو في الحكومة لفائدة المطعون في انتخابه، بالإشراف على الدعاية الانتخابية بمدينة سيدي إفني لفائدة المطعون في انتخابه، وتنظيم اجتماعات مع مهنيي الصيد البحري لحثهم على التصويت لفائدته، فان المحكمة الدستورية أقرت على أن هذه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر.

وعليه فان المحكمة الدستورية وبناء على كل المعطيات والأسباب السالفة الدكر قررت رفض طلب ''محمد بلفقيه'' الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية ''سيدي إفني''(إقليم سيدي إفني)، وتعلن انتخاب ''مصطفى مشارك'' عضوا بمجلس النواب، وتأمر

بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.