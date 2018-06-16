عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش ﻿

كشف مصدر ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين التابعة للفرقة السياحية لـأمن انفا تمكنت من إيقاف قاصرين، حاولوا خلق مشاجرة وهمية مع مواطن سعودي كان خارجا للتو من ''مارينا'' المتواجدة على الشريط الساحلي لميناء

شوف تيفي

كشف مصدر "شوف تيفي" أن فرقة الدراجين التابعة للفرقة السياحية لـأمن انفا تمكنت من إيقاف قاصرين، حاولوا خلق مشاجرة وهمية مع مواطن سعودي كان خارجا للتو من "مارينا" المتواجدة على الشريط الساحلي لميناء مدينة الدار البيضاء والمطلة على دروب المدينة القديمة.

وصادف مرور فرقة الدراجين هذه الحادثة حسب المصدر ذاته، حيث عاينوا تعرض المواطن السعودي الذي يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما، لتمزيق ملابسه، ومحاولة سرقته أمام الملأ.

وفي الوقت الذي كان القاصران ينفذان سرقتهم باغتتهم عناصر الأمن، واعتقلتهم حيث اقتادتهم إلى مركز الأمن رفقة المواطن السعودي، و اتهماه أنه عرض عليهما الذهاب معه، إلا أن شهود عيان حضروا الواقعة فندوا ذلك جملة وتفصيلا.



