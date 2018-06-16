 عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة.. الفنانة رجاء بلمير تتعرض لهجوم بسبب المونديال 2026 | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. الفنانة رجاء بلمير تتعرض لهجوم بسبب المونديال 2026

برلماني كويتي يتبرأ: تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا | بوليتيك

برلماني كويتي يتبرأ: ''تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا''

تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا | مجتمع

تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني | بوليتيك

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني

عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش | حوادث و حقوق

عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش

عاجل..انقلاب سيارة على متنها سياح فرنسيين وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب سيارة على متنها سياح فرنسيين وها أشنو وقع

مؤلم...شابة مغربية تنتحر بطريقة مأساوية ليلة العيد | حوادث و حقوق

مؤلم...شابة مغربية تنتحر بطريقة مأساوية ليلة العيد

رقم عبد النباوي يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش | حوادث و حقوق

رقم ''عبد النباوي'' يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش

مثير..خطة رونار أمام البرتغال..حضيو غير مع بوحدوز | كاريكاتير شوف تيفي

مثير..خطة رونار أمام البرتغال..حضيو غير مع بوحدوز

خرافة شعب

عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 00:11 عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش | حوادث و حقوق
عاجل ومثير.. قاصران بغاو يكريسيو سعودي وسط المدينة القديمة فكازا وها كيفاش
كشف مصدر ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين التابعة للفرقة السياحية لـأمن انفا تمكنت من إيقاف قاصرين، حاولوا خلق مشاجرة وهمية مع مواطن سعودي كان خارجا للتو من ''مارينا'' المتواجدة على الشريط الساحلي لميناء

شوف تيفي

كشف مصدر "شوف تيفي" أن فرقة الدراجين التابعة للفرقة السياحية لـأمن انفا تمكنت من إيقاف قاصرين، حاولوا خلق مشاجرة وهمية مع مواطن سعودي كان خارجا للتو من "مارينا" المتواجدة على الشريط الساحلي لميناء مدينة الدار البيضاء والمطلة على دروب المدينة القديمة.

وصادف مرور فرقة الدراجين هذه الحادثة حسب المصدر ذاته، حيث عاينوا تعرض المواطن السعودي الذي يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما، لتمزيق ملابسه، ومحاولة سرقته أمام الملأ.

وفي الوقت الذي كان القاصران ينفذان سرقتهم باغتتهم عناصر الأمن، واعتقلتهم حيث اقتادتهم إلى مركز الأمن رفقة المواطن السعودي، و اتهماه أنه عرض عليهما الذهاب معه، إلا أن شهود عيان حضروا الواقعة فندوا ذلك جملة وتفصيلا.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سرقة أمن آنفا كازا فرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انقلاب سيارة على متنها سياح فرنسيين وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب سيارة على متنها سياح فرنسيين وها أشنو وقع

مؤلم...شابة مغربية تنتحر بطريقة مأساوية ليلة العيد | حوادث و حقوق

مؤلم...شابة مغربية تنتحر بطريقة مأساوية ليلة العيد

رقم عبد النباوي يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش | حوادث و حقوق

رقم ''عبد النباوي'' يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش

الروح عزيرة عند الله..بعد 21 سنة من قتلها: الشرطة تفك لغز جريمة قتل طفلة مغربية بفرنسا..وهوية القاتل لا تصدق | حوادث و حقوق

الروح عزيرة عند الله..بعد 21 سنة من قتلها: الشرطة تفك لغز جريمة قتل طفلة مغربية بفرنسا..وهوية القاتل لا تصدق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:من أكــادير مغاربة يُـعاتبون رونار بعد مباراة إيران | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالفيديو:من أكــادير مغاربة يُـعاتبون رونار بعد مباراة إيران

إعلاميون من فاس يتحدثون عن حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026 | خارج البلاطو

إعلاميون من فاس يتحدثون عن حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026

من قلب مقهى شعبي بفاس..أجواء حماسية و تفاعل كبير تحول إلى حزن و دموع بعد هدف بوحدوز القاتل في مرمى المنتخب المغربي | بــووز

من قلب مقهى شعبي بفاس..أجواء حماسية و تفاعل كبير تحول إلى حزن و دموع بعد هدف بوحدوز القاتل في مرمى المنتخب المغربي

فنانون و إعلاميون تابعوا بحماس كبير مباراة المنتخب المغربي و إيران في مونديال روسيــا | خارج البلاطو

فنانون و إعلاميون تابعوا بحماس كبير مباراة المنتخب المغربي و إيران في مونديال روسيــا

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة.. الفنانة رجاء بلمير تتعرض لهجوم بسبب المونديال 2026 | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

مثير وبالصورة.. الفنانة رجاء بلمير تتعرض لهجوم بسبب المونديال 2026

برلماني كويتي يتبرأ: تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا | بوليتيك

برلماني كويتي يتبرأ: ''تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا''

تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا | مجتمع

تطورات مثيرة بخصوص تعرض عاملات مغربيات للاستغلال الجنسي بإسبانيا

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني | بوليتيك

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.