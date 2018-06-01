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عــاجل:عزيز بوحدوز يعتذر من المغاربة في تصريح مؤثر بعد نهاية مباراة المغرب وإيران

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 23:57 عــاجل:عزيز بوحدوز يعتذر من المغاربة في تصريح مؤثر بعد نهاية مباراة المغرب وإيران | سبور
عــاجل:عزيز بوحدوز يعتذر من المغاربة في تصريح مؤثر بعد نهاية مباراة المغرب وإيران
وجه عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، اعتذاره للجمهور المغربي، وعلى ملامح وجهه حزن كبير وصدمة بعدما تسبب في هدف الهزيمة أمام منتخب إيران برسم الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2018.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

وجه عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، اعتذاره للجمهور المغربي، وعلى ملامح وجهه حزن كبير وصدمة بعدما تسبب في هدف الهزيمة أمام منتخب إيران برسم الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2018.

وقال بوحدوز في تصريح مقتضب بعد نهاية المباراة، أنه يشعر بحزن كبير بسبب الهدف الذي سجله ضد مرماه خلال الدفائق الأخيرة من عمر المباراة في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون وراء هدف الفوز وتحقيق ثلاثة نقاط ثمينة.

وتابع قائلا :" أعتذر ... أوجه اعتذاري لـ 35 مليون مغربي تابع المباراة".

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب عزيز بوحدوز المنتخب المغربي

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