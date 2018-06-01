مؤلم...شابة مغربية تنتحر بطريقة مأساوية ليلة العيد ﻿

أقدمت شابة تبلغ من العمر 20 سنة على وضع حد لحياتها ليلة أمس الخميس بدوار ''أموساتا'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''حاسي'' إقليم الناظور وذلك بشنق نفسها بسلك حديدي داخل إسطبل للمواشي بجوار منزل أسرتها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدمت شابة تبلغ من العمر 20 سنة على وضع حد لحياتها ليلة أمس الخميس بدوار "أموساتا" التابع للنفوذ الترابي لجماعة "حاسي" إقليم الناظور وذلك بشنق نفسها بسلك حديدي داخل إسطبل للمواشي بجوار منزل أسرتها.



وحسب مصادر محلية فالهالكة استغلت خروج أفراد عائلتها لتقديم تهاني حلول عيد الفطر لأهل الدوار، لتتسلل إلى إسطبل مخصص للمواشي بجانب المنزل، وتقوم على لف سلك حديدي على عنقها، وتعليقه إلى سقف الإسطبل وضعتا حدا لحياته في مشهد وصف بالمأساوي.



وأضافت ذات المصادر، أن الهالكة جرى العثور عليها معلقة لسقف الحظيرة بعد عودة أفراد الأسرة من تهاني العيد، حيث أصيب والدها الذي عثر عليها بالذهول والصدمة، وحاول إنقاذها غير أنه لم يفلح لتفارق الحياة، مخلفة حزنا وآسى كبيرين في نفوس أسرتها.



ورجحت مصادر خاصة، أن يكون سبب إقدام الهالكة على شنق نفسها راجع إلى مشاكل عائلية تعاني منها في الآونة الأخيرة، الشيء الذي جعلها تقدم على الإنتحار للتخلص من واقعها المرير.



هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وقاموا بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات وقوع الحادث، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.