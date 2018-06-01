مارادونا دخل طول وعرض فالملف الثلاثي بعد القرعة المشبوهة برعاية السعودية ﻿

انتقد النجم الارجنتيني دييغو مارادونا اختيار الملف الثلاثي المؤلف من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتنظيم مونديال 2026 مشيرا الى ''عدم شغف'' دولتين من الدول الثلاث بكرة القدم، وذلك خلال حلقة

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انتقد النجم الارجنتيني دييغو مارادونا اختيار الملف الثلاثي المؤلف من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتنظيم مونديال 2026 مشيرا الى "عدم شغف" دولتين من الدول الثلاث بكرة القدم، وذلك خلال حلقة تلفزيونية على شبكة "تيليسور".

وقال مارادونا "الكنديون يملكون متزلجين جيدين من دون أدنى شك... أما الأميركيون أرادوا (خلال مونديال 2014) أن نخوض المباراة على مدى أربعة أشواط من 25 دقيقة من أجل الترويج للاعلانات، كانوا يريدون أن نخوض 100 دقيقة في كل لقاء ".

أما بالنسبة إلى المكسيكيين فأضاف مارادونا بتهكم "لا يستحقون ذلك، فالمنتخب المكسيكي فاز بمباراتين فقط في نسخة واحدة من كأس العالم.. ثم يخرجون"...وتابع "هذا الأمر لا يعجبني إطلاقا، لا وجود للشغف" في هذه الدول في ما يتعلق بكندا والولايات المتحدة.