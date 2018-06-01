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رقم ''عبد النباوي'' يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 22:02 رقم عبد النباوي يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش | حوادث و حقوق
رقم ''عبد النباوي'' يطيح بعون سلطة بقلعة سراغنة وها كيفاش
أطاح الرقم الأخضر الذي أحدثته مؤخرا النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، بعون سلطة برتبة مقدم بجماعة الشعراء قيادة سيدي أحمد باقليم السراغنة.

شوف تيفي

أطاح الرقم الأخضر الذي أحدثته مؤخرا النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، بعون سلطة برتبة مقدم بجماعة الشعراء قيادة سيدي أحمد باقليم السراغنة.

وكشفت مصادر محلية اليوم الجمعة أنه جرى إيقاف المتهم أمس الخميس، إثر كمين محكم من طرف عناصر الضابطة القضائية بالعطاوية، متلبسا بتسلم رشوة.

وحسب ذات المصادر فإن المقدم طلب من الضحية مبلغا ماليا نظير غضه الطرف على مخالفة تتعلق بالبناء العشوائي، ما جعل المتضرر يربط الاتصال بالرقم الأخضر للإطاحة بالمقدم.

هذا وقد تم وضع الموقوف بمركز الدرك الملكي، رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة قبل إحالته على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .

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الرقم الأخضر النيابة العامة مقدم جماعة الشعراء

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