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رونالدو يتصدر ترتيب هدافي المونديال منذ اللقاء الأول

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 21:48 رونالدو يتصدر ترتيب هدافي المونديال منذ اللقاء الأول | سبور
رونالدو يتصدر ترتيب هدافي المونديال منذ اللقاء الأول
بعد قيادته للمنتخب البرتغالي، لتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما ، أمام المنتخب الإسباني، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صدارة هدافين بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

 شوف سبور

بعد قيادته للمنتخب البرتغالي، لتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما ، أمام المنتخب الإسباني، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صدارة هدافين بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء تصدر الفتى الذهبي للبرتغال بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في أول مباراة للبرتغال بالمونديال أمام إسبانيا برسم الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأصبح كريستيانو رونالدو، هداف الفريق الملكي، أول لاعب يسجل "هاتريك" في أول مباراة في المونديال.

وفيما يلي ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن : كريستيانو رونالدو (البرتغال) 3 دينيس تشيريشيف (روسيا) 2 دييجو كوستا (إسبانيا) 2.

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شوف سبور رونالدو كأس العالم روسيا. المنتخب البرتغالي المنتخب الإسباني

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