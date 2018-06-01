رونالدو يتصدر ترتيب هدافي المونديال منذ اللقاء الأول ﻿

بعد قيادته للمنتخب البرتغالي، لتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما ، أمام المنتخب الإسباني، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صدارة هدافين بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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بعد قيادته للمنتخب البرتغالي، لتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما ، أمام المنتخب الإسباني، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صدارة هدافين بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء تصدر الفتى الذهبي للبرتغال بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في أول مباراة للبرتغال بالمونديال أمام إسبانيا برسم الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأصبح كريستيانو رونالدو، هداف الفريق الملكي، أول لاعب يسجل "هاتريك" في أول مباراة في المونديال.

وفيما يلي ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن : كريستيانو رونالدو (البرتغال) 3 دينيس تشيريشيف (روسيا) 2 دييجو كوستا (إسبانيا) 2.