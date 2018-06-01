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التعادل الإيجابي يحســم مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 21:24 التعادل الإيجابي يحســم مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا | سبور
التعادل الإيجابي يحســم مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا
أنهى المنتخب الإسباني مباراته أمام البرتغال بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

أنهى المنتخب الإسباني مباراته أمام البرتغال بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان النجم كريستيانو رونالدو قد اصطاد ضربة جزاء مع بداية المباراة حولها إلى هدف التقدم، في الدقيقة 4، إلا أن المنتخب الإسباني لم ينتظر طويلا وأدرك التعادل عن طريق دييغو كوستا، في الدقيقة 24، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن نجم ريال مدريد الإسباني ، من تسجيل الهدف الثاني له و لمنتخبه من تسديدة مركزة غالطت الحارس ديخيا الذي فشل في التحكم فيها،في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، دخل "لاروخا"، بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق له في الدقيقة 55 عبر مهاجمه دييغو كوستا، وبعد ثلاث دقائق تمكن المدافع ناتشو من إضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 58، بينما كانت المباراة تسير الى نهايتها تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، من ضربة حرة مباشرة ، ولم تحمل باقي الدقائق أي جديد يذكر.

وعقب هذا التعادل الإيجابي يحتل المنتخب الإسباني و البرتغالي المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يحتل المنتخب الإيراني الصدارة برصيد ثلاث نقاط، بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدف عن طريق الخطأ

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب الإسباني المنتخب البرتغالي كأس العالم 2018 روسيا

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