فنان جزائري يثير إعجاب المغاربة وينتج أغنية لمساندة المنتخب المغربي بالمونديال ﻿

قام المغني الجزائري عادل الفاسي، بإطلاق أغنية بعنوان ''روسيا رانا جايين''، لمساندة المنتخب المغربي لكرة القدم، المشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

"شوف تيفي"

قام المغني الجزائري عادل الفاسي، بإطلاق أغنية بعنوان "روسيا رانا جايين"، لمساندة المنتخب المغربي لكرة القدم، المشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحاول الفنان الجزائري عادل الفاسي، من خلال أغنيته، تحفيز المنتخب المغربي لكرة القدم على تحقيق نتائج إيجابية في مونديال روسيا حتى يشرف دول المغرب العربي وجميع الدول العربية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع أغنية الفنان الجزائري، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن الشعبين المغربي والجزائر مرتبطان ببعضهما، ويحملان شعار "خاوة خاوة" وبالتالي فما قام به الفنان الجزائري مثير للإعجاب ويجب التنويه به.