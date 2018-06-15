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خرافة شعب

حصري..طليقة الفنان ''بهلول'' تذرف الدموع من أمريكا: ''كان كيضربني وتخلا عليا وعلى ولادي وعشيقتو كتهددني''+صور

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 18:02 حصري..طليقة الفنان بهلول تذرف الدموع من أمريكا: كان كيضربني وتخلا عليا وعلى ولادي وعشيقتو كتهددني+صور | ثقافة و فنون
حصري..طليقة الفنان ''بهلول'' تذرف الدموع من أمريكا: ''كان كيضربني وتخلا عليا وعلى ولادي وعشيقتو كتهددني''+صور
كشفت ''هند'' طليقة الفنان محمد عزام الملقب بـ ''بهلول'' أنها عاشت الجحيم خلال فترة زواجها، داعية إلى مساعدتها حتى تتمكن من استعادة أبنائها الستة الذين يعانون نتيجة سوء المعاملة التي يتلقونها من

''شوف تيفي''

كشفت ''هند'' طليقة الفنان محمد عزام الملقب بـ ''بهلول'' أنها عاشت الجحيم خلال فترة زواجها، داعية إلى مساعدتها حتى تتمكن من استعادة أبنائها الستة الذين يعانون نتيجة سوء المعاملة التي يتلقونها من والدهم.

وأوضحت ''هند'' التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن مشاكل أسرية، دفعت بها إلى الانفصال عنه، مشيرة إلى أن سيدة بصفتها ''عشيقته'' تهددها وتتصل بها بشكل مستمر وتطالبها بضرورة العودة لاستعادة أبنائها.

وأكدت ''هند'' وهي تذرف الدموع أن ''بهلول''، عنفها في العديد من المرات وتسبب في إجهاضها عقب اعتدائه عليها بالضرب، وقبل طلاقهما، تخلى عنها مدة سنتين، سافر خلالها إلى الإمارات، مبرزة أنها اضطرت إلى إرسال أبنائها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب للعيش مع والدهم، إلا أنها تفاجأت بمعاناتهم وبالجحيم الذي يعيشونه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد عزام بهلول الجحيم الولايات المتحدة الأمريكية

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