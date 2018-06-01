 استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا | مجتمع

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا

استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | مجتمع

استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

فضيحة..لاعب معروف تورط في ممارسة الجنس مع طفلة عندها 14 سنة | دولي

فضيحة..لاعب معروف تورط في ممارسة الجنس مع طفلة عندها 14 سنة

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول وهذا هو السبب | مجتمع

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول

الملك محمد السادس يتقبل التهاني في عيد الفطر بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يتقبل التهاني في عيد الفطر بالرباط

عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة المصلى وسط أجواء من الإستياء والتذمر | مجتمع

عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة ''المصلى'' وسط أجواء من

الروح عزيرة عند الله..بعد 21 سنة من قتلها: الشرطة تفك لغز جريمة قتل طفلة مغربية بفرنسا..وهوية القاتل لا تصدق | حوادث و حقوق

الروح عزيرة عند الله..بعد 21 سنة من قتلها: الشرطة تفك لغز جريمة قتل طفلة مغربية بفرنسا..وهوية القاتل

طقس حار وأمطار بهذه المناطق بالمغرب يوم عيد الفطر | مجتمع

طقس حار وأمطار بهذه المناطق بالمغرب يوم عيد الفطر

الكتـابة الإقليمية للعدالة والتنمـية بالبرنوصي تنفي خبـر الاعتداء على مستشار البـام | بوليتيك

الكتـابة الإقليمية للعدالة والتنمـية بالبرنوصي تنفي خبـر الاعتداء على مستشار البـام

خرافة شعب

استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 16:56 استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | مجتمع
استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن محكمة الإستئناف بمدينة أكادير قد أعلنت يوم الثلاثاء المقبل 19 يونيو كتاريخ لبدء أولى جلسات محاكمة مسرب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتيزنيت وهي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن محكمة الإستئناف بمدينة أكادير قد أعلنت يوم الثلاثاء المقبل 19 يونيو كتاريخ لبدء أولى جلسات محاكمة مسرب الفيديو الإباحي الذي يظهر تلميذة قاصر بتيزنيت وهي تداعب قطعة "جزر" وتقوم بإيحاءات جنسية وتلامس أماكن حساسة من جسدها.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات هذه القضية تفجرت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حينما غازت مقاطع جنسية لتلميذة تبلغ من العمر 16 مجموعة من الصفحات الفيسبوكية ووسائل التواصل الإجتماعي لتتدخل عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية وتقوم بالإستماع للفتاة التي تظهر في أشرطة الفيديو، والتي أكدت أن مسرب الفيديوهات الإباحية هو عشيقها الذي تربطها به علاقة غرامية لما يزيد عن أربع سنوات، حيث كان يستدرجها إلى أماكن خلاء ومنازل وشقق، ويقومان بقضاء لحظات حميمية يؤثتها الجنس داخلها، وهو ما نتج عنه افتضاض بكارتها.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلال فترة علاقتهما الغرامية كان يطالبها بين الفينة والأخرى بتصوير نفسها عارية، وتسليط الضوء على مناطق حساسة وجهازها التناسلي، والقيام بحركات جنسية وإرسال أشرطة التصوير له للإستمتاع بها، حينما يكون داخل بيته وهو ما تستجيب له الفتاة، لتتفاجأ بعد مرور مدة وخلال نهاية شهر رمضان بإقدامه على تسريب الفيديوهات الجنسية، ومشاركتها مع أصدقائه مع جعلها تكتسح كل فضاءات الفيسبوك والواتساب، وتصبح حديث الصغير والكبير، وتجاوزت النفوذ الترابي لمدينة تيزنيت لتصل لكل أرجاء المغرب وخارجه.

وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية التي أفضت لإيقاف المشتبه فيه، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لإستكمال البحث والتحقيق معه قبل أن يجري عرضه أمام الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة إعتقال وتحديد يوم 19 يونيو كتاريخ لأولى جلسات محاكمته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير تحديد تاريخ جلسة محاكمة مسرب الفيديو الإباحي لتلميذة قاصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا | مجتمع

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول وهذا هو السبب | مجتمع

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول وهذا هو السبب

عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة المصلى وسط أجواء من الإستياء والتذمر | مجتمع

عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة ''المصلى'' وسط أجواء من الإستياء والتذمر

طقس حار وأمطار بهذه المناطق بالمغرب يوم عيد الفطر | مجتمع

طقس حار وأمطار بهذه المناطق بالمغرب يوم عيد الفطر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطــير.. كاميو دخل فطاكسي فكــازا..شوفو كيفاش رجعو | بــووز
منذ 7 دقائق

فيديو خطــير.. كاميو دخل فطاكسي فكــازا..شوفو كيفاش رجعو

صينيون يوزعون مساعدات على معوزين في عيد الفطــر بالبيضاء | بــووز

صينيون يوزعون مساعدات على معوزين في عيد الفطــر بالبيضاء

فرحة صلاة عيد الفطر لدى أطفال صغــار | خارج البلاطو

فرحة صلاة عيد الفطر لدى أطفال صغــار

هكذا مرت صلاة عيد الفطــر بمدينة الدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا مرت صلاة عيد الفطــر بمدينة الدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا | مجتمع
منذ 3 دقائق

خطـــير..مافيا تقوم بسرقة وبيع أطفال مغاربة إلى أثرياء بإسبانيا

استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت | مجتمع

استئنافية أكادير تحدد تاريخ بدء محاكمة مسرب فيديو جنسي لتلميذة قاصر بتيزنيت

فضيحة..لاعب معروف تورط في ممارسة الجنس مع طفلة عندها 14 سنة | دولي

فضيحة..لاعب معروف تورط في ممارسة الجنس مع طفلة عندها 14 سنة

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول وهذا هو السبب | مجتمع

عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.