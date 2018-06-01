فضيحة..لاعب معروف تورط في ممارسة الجنس مع طفلة عندها 14 سنة ﻿

كشف نادي مالمو السويدي لكرة القدم، خلال الأسبوع الجاري، عن فسخ عقد لاعب خط الوسط الغاني الدولي كينجسلي سارفو، بشكل فوري، إثر إدانته باغتصاب قاصر.

"شوف تيفي"



كشف نادي مالمو السويدي لكرة القدم، خلال الأسبوع الجاري، عن فسخ عقد لاعب خط الوسط الغاني الدولي كينجسلي سارفو، بشكل فوري، إثر إدانته باغتصاب قاصر.

وحسب ما كشفت عنه وسائل مختلف المنابر الإعلامية العالمية، فإن محكمة في مالمو بالسوديد، أدانت اللاعب الغاني قبل أيام بتهمة اغتصاب قاصر، وذلك بعد ممارسته الجنس مع فتاة عمرها 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للسن المسموح به في السويد هو 15 عامًا.

وأبرزت المصادر ذاتها أن المحكمة، لم تتهم يتصريحات الفتاة التي قالت إنها مارست الجنس طواعية مع اللاعب الغاني، مشيرة إلى أن هذا الأخير عوقب بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر، كما قضت المحكمة بترحيله من السويد عقب تنفيذ عقوبة السجن.