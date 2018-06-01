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عــاجل: رونار يجدد الثقة في الكعبي والأخير يقود ''أسود الأطلس'' أمام إيران في المونديال

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 14:41 عــاجل: رونار يجدد الثقة في الكعبي والأخير يقود أسود الأطلس أمام إيران في المونديال | سبور
عــاجل: رونار يجدد الثقة في الكعبي والأخير يقود ''أسود الأطلس'' أمام إيران في المونديال
جدد مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار ، الثقة في المهاجم المغربي أيوب الكعبي ، مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، و اعتمد عليه رفقة أمين حاريث متوسط ميدان شالكة الألماني، خلال المباراة التي ستجمع

شوف سبور

 

جدد مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار ، الثقة في المهاجم المغربي أيوب الكعبي ، مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، و اعتمد عليه رفقة أمين حاريث متوسط ميدان شالكة الألماني، خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيراني، برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2018 بروسيا.

وعرفت التشكيلة الأساسية، غياب كل من خالد بوطيب و نبيل درار.

إليكم التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع : المهدي بنعطية ورومان سايس وأشرف حكيمي ونور الدين أمرابط

خط الوسط : كريم الأحمدي، وامبارك بوصوفة، ويونس بلهندة

الهجوم : حكيم زياش وأمين حاريث وأيوب الكعبي

يذكر أن المباراة بين المغرب و إيران ستجرى على أرضية ملعب سان بيطرسبورغ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المنتخب المغربي أيوب الكعبي كأس العالم 2018

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