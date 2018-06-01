عاجل.. فرحة عيد الفطر تتحول لفاجعة مؤلمة لدى أســرة مغربية بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بأيت ملول وهذا هو السبب ﻿

لقي شاب في مقتبل العمر بمدينة أيت ملول مصرعه صبيحة اليوم الجمعة التي تصادف عيد الفطر المبارك، وذلك بعد اختناقه بالغاز المتسرب من السخان الكهربائي ''الشوفو'' .

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شاب في مقتبل العمر بمدينة أيت ملول مصرعه صبيحة اليوم الجمعة التي تصادف عيد الفطر المبارك، وذلك بعد اختناقه بالغاز المتسرب من السخان الكهربائي ''الشوفو'' .



ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالشاب البالغ من العمر 22 سنة كان يقوم بالإستحمام داخل منزل أسرته بأيت ملول، قبل أن يصاب بالإغماء جراء استنشاقه لكميات كبيرة من الغاز المتسرب من السخان ، وسقط وسط الحمام دون أن تنتبه له أسرته، إلا بعد مرور حوالي نصف ساعة، ما جعل أحد إخواته يقوم بطرق باب الحمام دون أن يتلقى أية إجابة، ما حذا به إلى تحطيم الباب والدخول، ليجد شقيقه ممددا على الأرض في حالة صحية جد حرجة.



وأضافت ذات المصادر، أنه جرى نقله بعد ذلك صوب المستشفى الإقليمي بمدينة انزكان لإسعافه وإنقاذه غير أنه فارق الحياة دقائق قليلة بعد ولوجه للمستشفى.



وخلف موت الهالك حزنا وآسى عميق في نفوس عائلته ومعارفه، الذين أصيبوا بصدمة ودهشة كبيرة جراء هذا الحادث الأليم.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الشرطة القضائية للمستشفى الإقليمي بإنزكان، وفتحت تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث، فيما وضعت جثة الهالك بمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.