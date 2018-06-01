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عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة ''المصلى'' وسط أجواء من الإستياء والتذمر

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 12:39 عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة المصلى وسط أجواء من الإستياء والتذمر | مجتمع
عــاجل: التجهيزات الصوتية تسيء لساكنة أكادير وتدفع بعدد من المصلين لمغادرة ''المصلى'' وسط أجواء من الإستياء والتذمر
خلف ضعف مكبرات الصوت وتعطل بعضها في عدد من مصليات مدينة أكادير استياءا عارما في نفوس مجموعة من المواطنين، الذين لم ترقهم طريقة تذبير هذه المنشآت الدينية بالمدينة.

شوف تيفي:أكادير


خلف ضعف مكبرات الصوت وتعطل بعضها في عدد من مصليات مدينة أكادير استياءا عارما في نفوس مجموعة من المواطنين، الذين لم ترقهم طريقة تذبير هذه المنشآت الدينية بالمدينة.

وحسب ما رصدته كاميرا قناة ''شوف تيفي''، فقد أدى ضعف التجهيزات الصوتية بمصلى ''الحي المحمدي'' و مصلى ''بنسركاو'' إلى انسحاب عدد من المصلين في البدايات الأولى لصلاة العيد، بعدما لم يصل صوت الإمام لمسامعهم، وارتكازه في مناطق دون الأخرى بأرجاء المصلى الشاسع، وهو ما أثار حفيظتهم واضطروا معه للإنسحاب غاضبين من حرمنهم من أداء مناسك الصلاة في أجواء مريحة وجيدة تليق بهذا المقام المعظم بالنسبة لهم.

وتسأل عدد من المحتجين عن سر هذا العطب والضعف الذي أصاب الصوتيات وعدم تخصيص المجلس الجماعي لأكادير والقيمين على الشؤون الدينية بالمدينة لتجهيزات في المستوى الرفيع، على غرار ما يتم تخصيصه لكبريات المهرجانات والحفلات الباذخة، لا سيما وأن المجلس الجماعي المسير لمدينة أكادير ذو مرجعية إسلامية (حزب العدالة والتنمية) وهو ما يتناقض تماما مع خطاباته وتوجهاته.

هذا وطالب عدد ممن إلتقتهم ''شوف تيفي'' من المجلس البلدي بضرورة إصلاح هذه الصوتيات، وتوفير العدد الكافي منها بجل مصليات المدينة،والتعامل مع هذه المناسبات الدينية بالجدية والمسؤولية اللازمة، وذلك لتمكين ساكنة المدينة من أداء صلاة العيد في أجواء لائقة بعيدا عن كل ما ممن شأنه التشويش على تركيزهم وخشوعهم.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير التجهيزات الصوتيات ساكنة متذمرة انسحاب مصلين صلاة العيد تسيء وسط أجواء الإستياء

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