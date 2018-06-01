طقس حار وأمطار بهذه المناطق بالمغرب يوم عيد الفطر ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار داخل البلاد، بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار داخل البلاد، بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، حيث يحتمل أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل والسهول الواقعة ما بين أكادير وطانطان.

وخلال نهاية الصباح، ستظهر سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس، كما ي حتمل أن تمتد خلال الليلة الموالية نحو السهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط وولماس وكذلك الرحامنة وعبدة والشياظمة.

وستهم سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح بالسواحل الشمالية ستكون مرفوقة بكتل ضبابية، كما ستعرف الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي هبوب زوابع رملية محلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بباقي المناطق.

أما الرياح، سوف تهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال فوق وبالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، غير أنها ستهب معتدلة من القطاع الشرقي أو الجنوبي، بالجنوب الشرقي وشمالية عموما بباقي الجهات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسايس والشاوية وداخل كل من دكالة وعبدة والشياظمة والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة طنجة، وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 35 و40 داخل العرائش، بالغرب وهضاب الفوسفاط وولماس والرحامنة والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

أما بالنسبة للبحر، فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.