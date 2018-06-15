سابقة...جماعة قروية باشتوكة أيت بها تخصص شاشة عملاقة لسكان المنطقة لمتابعة مباريات مونديال روسيا ﻿

أقدمت الجماعة القروية ''إداوكنضيف'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها بتنسيق مع جمعية ''تازرزيت للتضامن والتنمية'' على مبادرة فريدة من نوعها، وذلك بتخصيص شاشة عملاقة بساحة دار الطالب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدمت الجماعة القروية ''إداوكنضيف'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها بتنسيق مع جمعية ''تازرزيت للتضامن والتنمية'' على مبادرة فريدة من نوعها، وذلك بتخصيص شاشة عملاقة بساحة دار الطالب بالمنطقة، لتمكين الساكنة المحلية وزوار المنطقة من متابعة مباريات كأس العالم المقامة بروسيا، مع توفير الشاي والقهوة بالمجان لهم.

ولقيت هذه المبادرة إستحسانا كبيرا لدى أبناء المنطقة، الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه الالتفاتة المتميزة من المجلس الجماعي والنسيج الجمعوي بمنطقة '' إداوكنظيف''، وذلك بتمكينهم من متابعة كل مباريات المونديال، بما فيها المقابلات التي سيجريها المنتخب الوطني، خصوصا لما تكتسيه المبادرة من أهمية قصوى في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية التي ستسمح لساكنة هذه الجماعة الواقعة في ثخوم جبال الأطلس بمتابعة المونديال، نظرا لعوز وفقر أغلبيتهم، إضافة لافتقار المنطقة لمقاهي خاصة تبث مباريات من هذا الحجم، حيث يضطر عشاق كرة القدم لقطع مسافات كيلومترية طويلة لمتابعة المقابلات بمقاهي تافراوت أو أيت بها، وهو ما يثقل كاهل العديد من الشباب المتعطش للفرجة الكروية، وبهذه البادرة تكون جماعة ''إداوكنظيف'' قد خففت من عبئهم، وأدخلت الفرحة والسرور لقلوبهم، وكسرت من التعتيم والتهميش الذي تعاني منه المنطقة، في انتظار مبادرات أخرى ذات أبعاد تنموية تلوح في الأفق.