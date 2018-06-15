الكتـابة الإقليمية للعدالة والتنمـية بالبرنوصي تنفي خبـر الاعتداء على مستشار البـام ﻿

نفـت الكتـابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة مقاطعات البرنوصي، في بيان لها البارحة الأربعاء 13 يونيو2018، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول ما قيل إنه إعتداء

شوف تيفي

نفـت الكتـابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة مقاطعات البرنوصي، في بيان لها البارحة الأربعاء 13 يونيو2018، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول ما قيل إنه إعتداء على مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة ، خلال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن التي انعقدت يوم الاثنين 11 يونيو 2018 .

وعلـى إثر هذه الأخبـار الرائجة عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لقـاء استثنائيا ، بحضور رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سيدي مومن، من أجل توضيح حيثيات وملابسات ما وقع خلال أشغال هده الدورة .

وجاء في البيـان أن الأمر يتعلق بقيام المستشار المعني عن حزب ''البـام'' بأخذ نقطة نظام ، طلب من خلالها إضافة نقطة في جدول أعمال الدورة ، وبعد أن رفض رئيس مجلس المقاطعة قبول طلبه هذا، موضحا أنه بناء على ''المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تقضي بأنه يجوز لأعضاء المجلس بصورة فردية أو جماعية أن يقدموا طلبا كتابيا لإدراج نقطة في جدول الأعمال شهرا قبل انعقاد الدورة ''وهو الأمر الذي لم يتـم .

وأكـد البيان التوضيحي أن المستشـار كان السبب في إحداث الفوضى وعرقلة السير العادي للدورة ،وتجاوز الحدود حيث قصد منصة الرئاسة وعبث بالأوراق ومكبر الصوت ،ليبدأ في المزايدات أمام رجال السلطة المحلية ،إلى أن أغمي عليه ونقل على إثرها إلى المستشفـى .

ودعــى البيـان في الأخيـر كل الفرقاء السياسيين بمجلس مقاطعة سيدي مومن، إلى ضرورة الاستمرار في تخليق الحياة السياسية الشيء الذي ينعكس إيجابا في تحسين الأداء و خلق التنمية التي تعود بالنفع على ساكنة المنطقة.