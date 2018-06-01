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الخلفي: صندوق دعم التماسك الاجتماعي يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 04:18 الخلفي: صندوق دعم التماسك الاجتماعي يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة | بوليتيك
الخلفي: صندوق دعم التماسك الاجتماعي يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي ليس مهددا بالإفلاس بل يتوفر على

''شوف تيفي''

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي ليس مهددا بالإفلاس بل يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة.

وأبرز الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مجموع موارد الصندوق تتجاوز حاليا 17 مليار من ميزانية الدولة، في حين بلغت نفقات الصندوق السنة الماضية 9.3 ملايير درهم، وتناهز برسم السنة الجارية حتى الآن ملياري درهم.

وأوضح الوزير أن إصلاح صندوق المقاصة مكن من توفير وتعبئة إمكانات مالية معتبرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مذكرا بأنه تم الاضطرار، في 2013، قبل الشروع في تفعيل إصلاح صندوق المقاصة، إلى اللجوء إلى موارد استثنائية بفرض ضرائب لمدة محدودة من أجل تمويل الصندوق.

 

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