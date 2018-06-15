 مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +''صور'' ﻿
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مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +''صور''

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 03:43 مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +صور | مجتمع
مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +''صور''
تعيش مدينة إنزكان باعتبارها أكبر مركز تجاري بالجنوب على وقع فوضى جد عارمة مع اقتراب كل مناسبة دينية أو عيد من الأعياد، حيث تصبح العشوائية سيدة الموقف.

شوف تيفي:إنزكان

تعيش مدينة إنزكان باعتبارها أكبر مركز تجاري بالجنوب على وقع فوضى جد عارمة مع اقتراب كل مناسبة دينية أو عيد من الأعياد، حيث تصبح العشوائية سيدة الموقف.

وحسب ما رصدته كاميرا قناة "شوف تيفي"، فإن جل شوارع المدينة الرئيسية وخاصة المحاذية لجنبات المحطة الطرقية وسوق الثلاثاء أصبحت محتلة عن آخرها بالباعة المتجولين الذين هبوا من كل فج عميق وافترشوا الأرض متسببين في انسداد حركة السير والجولان بالمنطقة ولم يتركوا شبرا إلا واحتلوه في تجاوز صارخ لكل القوانين والأنظمة.

ومن جهتها ظلت السلطات المحلية والإقليمية في موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا إزاء الوضع، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تمادي هؤلاء الباعة وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول هذا السكوت الذي تواجه به السلطات هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تقض مضج الكثيرين من الحرفيين والمهنيين

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انزكان فوضى عارمة احتلال الملك العمومي باعة متجولين صمت السلطات

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