 بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +صور | مجتمع

مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +''صور''

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة

بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا | حوادث و حقوق

بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع

مثير.. هذا ما قامت به موازين بعد رفض فنان مغربي المشاركة في إحدى سهرات المهرجان | ثقافة و فنون

مثير.. هذا ما قامت به موازين بعد رفض فنان مغربي المشاركة في إحدى سهرات المهرجان

تضامن دولي واسع مع المغرب بعد غدر السعودية والإمارات في التصويت لصالح موروكو 2026 | بوليتيك

تضامن دولي واسع مع المغرب بعد غدر السعودية والإمارات في التصويت لصالح ''موروكو 2026''

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. هكذا ردت الإمارات على تضحيات المغرب الذي غامر برجاله وجنوده لحماية أمن أبوظبي | بوليتيك

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. هكذا ردت الإمارات على تضحيات المغرب الذي غامر برجاله وجنوده لحماية

محمد بن سلمان الحاكم المغامر الذي حول السعودية إلى سجن كبير وأغذق أموال المسلمين على ترامب وإيفانكا... | بوليتيك

محمد بن سلمان ''الحاكم المغامر '' الذي حول السعودية إلى سجن كبير وأغذق أموال المسلمين على ترامب

مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء

خرافة شعب

بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 01:22 بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا | حوادث و حقوق
بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا
هزت فاجعة جديدة مدينة طنجة، بعدما عاشت فصولها الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، عصر اليوم الخميس، تمثلت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث سير مروع ناتج عن اصطدام شاحنة لنقل النفايات بإحدى السيارات

شوف تيفي

هزت فاجعة جديدة مدينة طنجة، بعدما عاشت فصولها الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، عصر اليوم الخميس، تمثلت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث سير مروع ناتج عن اصطدام شاحنة لنقل النفايات بإحدى السيارات الخاصة.

وكشفت مصادر محلية أن الحادث المروع، تسبب فيه سائق شاحنة كبيرة اصطدم بسيارة صغيرة قبل أن يدهس شخصين كانا يقفان جنب الطريق، وأدى إلى مقتل شخصين، وهما شاب وامرأة، فيما أصيب آخران بينهما سائق الشاحنة التي انقلبت بشكل عنيف وسط الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة الأموات، وإيداع الجرحى بقسم المستعجلات في مستشفى محمد الخامس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حادثة طنجة ضحايا تحقيق أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع

مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء

تلميذ بتيزنيت يختتم ورقة امتحان الباكالوريا بعبارة مثيرة وطلب غريب للمصحح | حوادث و حقوق

تلميذ بتيزنيت يختتم ورقة امتحان الباكالوريا بعبارة مثيرة وطلب غريب للمصحح

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليلة عيد الفطر..نايضة بمحطة ولاد زيان..شوفو أشنو واقع | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

في ليلة عيد الفطر..نايضة بمحطة ولاد زيان..شوفو أشنو واقع

ليلة السماع والمديح الصوفي على الطريقة القاديرية البوتشيشية بمسرح محمد السادس بوجدة في رمضــان‎ | خارج البلاطو

ليلة السماع والمديح الصوفي على الطريقة القاديرية البوتشيشية بمسرح محمد السادس بوجدة في رمضــان‎

بالفيديو:إقبال كبيرعلى حوايج العيد فكــازا | خارج البلاطو

بالفيديو:إقبال كبيرعلى حوايج العيد فكــازا

طقوس و أجواء رائعة على أنغام الركادة احتفالا بالأطفال بمدينة وجدة | خارج البلاطو

طقوس و أجواء رائعة على أنغام الركادة احتفالا بالأطفال بمدينة وجدة

﻿

آخر المستجدات

مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +صور | مجتمع
منذ 7 دقائق

مدينة إنزكان تتحول إلى ساحة للفوضى العارمة واحتلال للملك العمومي أمام أعين السلطات +''صور''

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش في شاحنة نجحت في الخروج من مدينة طنجة

بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا | حوادث و حقوق

بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.