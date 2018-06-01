بالصور..فاجعة تضرب طنجة ليلة العيد وهذا عدد الضحايا ﻿

هزت فاجعة جديدة مدينة طنجة، بعدما عاشت فصولها الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، عصر اليوم الخميس، تمثلت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث سير مروع ناتج عن اصطدام شاحنة لنقل النفايات بإحدى السيارات

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هزت فاجعة جديدة مدينة طنجة، بعدما عاشت فصولها الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، عصر اليوم الخميس، تمثلت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث سير مروع ناتج عن اصطدام شاحنة لنقل النفايات بإحدى السيارات الخاصة.

وكشفت مصادر محلية أن الحادث المروع، تسبب فيه سائق شاحنة كبيرة اصطدم بسيارة صغيرة قبل أن يدهس شخصين كانا يقفان جنب الطريق، وأدى إلى مقتل شخصين، وهما شاب وامرأة، فيما أصيب آخران بينهما سائق الشاحنة التي انقلبت بشكل عنيف وسط الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة الأموات، وإيداع الجرحى بقسم المستعجلات في مستشفى محمد الخامس.