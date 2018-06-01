قبل العيد.. حادثة خطيرة كادت تتحول لفاجعة ببني ملال وها أشنو وقع ﻿

عرف إقليم بني ملال قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة، وقبيل الإفطار بدقائق حادثة سير مروعة، وقعت بمدخل بني ملال من جهة الفقيه بن صالح.

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عرف إقليم بني ملال قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة، وقبيل الإفطار بدقائق حادثة سير مروعة، وقعت بمدخل بني ملال من جهة الفقيه بن صالح.

وكشفت مصادر محلية أن اصطداما وقع بين سيارة خفيفة مكتراة وسيارة أجرة كبيرة انقلبت بطريقة خطيرة، وسط الطريق وأصيب من خلالها سائق الطاكسي وزبون بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، فيما عم الرعب باقي الركاب، الذين لولا الألطاف الإلاهية لكانوا في خبر كان، حيث حضرت السلطات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث.