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مثير.. هذا ما قامت به موازين بعد رفض فنان مغربي المشاركة في إحدى سهرات المهرجان

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 00:53 مثير.. هذا ما قامت به موازين بعد رفض فنان مغربي المشاركة في إحدى سهرات المهرجان | ثقافة و فنون
مثير.. هذا ما قامت به موازين بعد رفض فنان مغربي المشاركة في إحدى سهرات المهرجان
بعد تراجع الفنان الشاب ميدو بلحبيب عن مشاركته في مهرجان موازين الذي سينطلق خلال الأيام القادمة، قررت إدارة مهرجان موازين حذف منشور الحفل من

شوف تيفي

بعد تراجع الفنان الشاب ميدو بلحبيب عن مشاركته في مهرجان موازين الذي سينطلق خلال الأيام القادمة، قررت إدارة مهرجان موازين حذف منشور الحفل من

الموقع الرسمي وصفحات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من المرتقب أن يحيي ميدو بلحبيب حفله يوم 28 من يونيو الجاري على منصة سلا، إلا أن إعلانه التراجع عن المشاركة بسبب انضمامه لحملة المقاطعة التي أطلقت قبل شهر ونصف، حال دون ذلك، وجعل إدارة المهرجان تعيد النظر في المعلومات المنشورة على مواقعها.

وجددت إدارة المهرجان منشور الحفل، حيث أعلنت أنه سيشمل كل من الفنان مسلم، وفرقة آش كاين، وديدجي حميدة، في الوقت الذي تراجع ميدو عن قرار مشاركته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مهرجان موازين مسلم ميدوبلحبيب المقاطعة

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