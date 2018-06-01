تضامن دولي واسع مع المغرب بعد غدر السعودية والإمارات في التصويت لصالح ''موروكو 2026'' ﻿

سيل جارف من دعوات التضامن تهاطلت على المغرب، مباشرة بعدما خسر فرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أمام الملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث فاز الملف الثلاثي

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سيل جارف من دعوات التضامن تهاطلت على المغرب، مباشرة بعدما خسر فرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أمام الملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث فاز الملف الثلاثي المشترك بعد أن تفوق على ملف المغرب بالتصويت.

وتوالت موجة التضامن الدولي مع المغرب والمغاربة بعدما تورطت السعودية والإمارات بقيادة وزير الرياضة السعودي تركي آل شيخ في تعبئة دول أخرى للتصويت ضد الملف المغربي ودعوتها للتصويت للملف الثلاثي على حساب المغربي، حيث اعتبر متتبعون أن ما قامت به السعودية والإمارات غير مقبول وغير منطقي ولا يمت لصلة الأخوة والقرابة والديانة الاسلامية التي تجمع بين هذه الدول.

في هذا الإطار أبلغ الشيخ تميم الملك محمد السادس بعد ظهور النتيجة، دعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدم المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030، متضامنا مع المغرب فيما وقع له من غدر من الأشقاء العرب.

من جهته قال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الجزائر صوتت للملف المغربي، مضيفا أنه رأى أن الأموال الضخمة التي حملها الملف الثلاثي الأمريكي حسمت بشكل كبير في اختيار باقي الاتحادات، معبرا عن أسفه لنتائج التصويت بالقول: ''كنا متفاجئين لنتائج التصويت والفرق الكبير بين الملفين المرشحين لاستضافة الحدث، لكن تبقى هذه هي قواعد اللعبة، والعملية تمت في ديمقراطية تامة''.

وفي إطار دعمه الدائم للملف المغربي، عبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد عن استيائه لعدم فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026، مضيفا أن المغرب قام بما يمكن القيام به، كان ملفا جيدا، لكن القوة السياسية كانت حاضرة، وأثرت على مجموعة من الجامعات..، مضيفا ''للأسف، تدخلت عدة أمور في السباق أمام الملف الثلاثي المشترك، ليس لدي ما أقوله، لكن يجب أن نشعر بالفخر، لأن 45 دولة إفريقية، قامت بالتصويت للمغرب''.

معتز مطر الإعلامي المشهور من جهته عبر عن تضامنه مع المغرب، بالقول ''المغرب بلد الرجال وإن شاء الله ستنظم كأس العالم يوما ما''، وانتقد بشدة ما قامت به السعودية والإمارات، والتمادي في سياسة الانبطاح للرئيس الأمريكي ترامب، شاكرا في الوقت نفسه كل الدول الاسلامية التي صوتت للمغرب منها مصر.

من جهة أخرى اهتزت الجماهير الكويتية بعد تصويت دولتهم لصالح الملف الثلاثي، حيث أعلنوا أن تصويت الكويت لا يمثلهم، إذ يعتزم البرلماني الكويتي الطبطبائي توجيه سؤال برلماني إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسية الكويت الخارجية والداعمة دوما للأشقاء العرب في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي.