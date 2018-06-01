هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. هكذا ردت الإمارات على تضحيات المغرب الذي غامر برجاله وجنوده لحماية أمن أبوظبي '' ﻿

نطق صوت الإمارات العربية المتحدة المنحاز للملف الثلاثي الذي تقوده دولة ترامب العظمى، ضدا عن نظيره المغربي يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو

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نطق صوت الإمارات العربية المتحدة المنحاز للملف الثلاثي الذي تقوده دولة ترامب العظمى، ضدا عن نظيره المغربي يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو، بما يتعارض مع وشائج الأخوة العربية والإسلامية التي طالما تحكمت في توجهات السياسة المغربية اتجاه هذا البلد الذي نعتبره نحن المغاربة بلدا شقيقا، وهو الموقف ''الغريب'' الذي أثار استياء شعوب الأمة العربية والإسلامية التي عبرت عن استهجانها من تصويت الإمارات ضد ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026، خضوعا لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صوت الإماراتيين الذي فاجأ الأوروبيين والأسيويين قبل أن يصدم العرب والأفارقة، يأتي، حسب العديد من المراقبين، كرد لجميل المغرب الذي ضحى على امتداد عقود من الزمن، بعشرات الآلاف من جنوده ورجال أمنه في سبيل الدفاع عن وحدة الإمارات وتحصين أمنها واستقرارها من خطر تنظيم ''داعش'' الإرهابي، في الوقت الذي وجه وحداته العسكرية وطائراته الحربية من نوع ''إف 16'' إلى مطار أبوظبي للمشاركة في تحقيق هذه الغاية الأمنية.

هذا هو جزاء المغرب الذي لم يتردد في نشر المئات من جنوده وعلى مدى عقود عدة، على الأراضي الإماراتية في إطار المساهمة في تكوين جهاز الأمن بإمارة أبوظبي، وهذا هو الجزاء الذي يستحق على إرساله لألاف رجال الأمن المغاربة إلى دولة الإمارات في مهام تروم الحفاظ على استقرار ساكنة هذا البلد الأخ والشقيق.

لذلك وجب علينا نحن المغاربة شكر الإمارات على صوتها المعبر الذي اخترن في عمقه طبيعة الجزاء الذي لم يكن منتظرا بالمطلق على إحسان المغرب.