بالفيديو.. تركي آل الشيخ: أتحمل مسؤولية الخسارة وبغيت الشباب السعودي يعاوني في الخطة الجديدة ﻿

عاصفة من الانتقادات طالت وزير الرياضة تركي آل شيخ، بعدما اعترف بضعف المنتخب السعودي، بعد خسارته أمام المنتخب الروسي بخماسية غير مسبوقة، عبر فيديو سجله من مقر إقامته في روسيا.

شوف تيفي

عاصفة من الانتقادات طالت وزير الرياضة تركي آل شيخ، بعدما اعترف بضعف المنتخب السعودي، بعد خسارته أمام المنتخب الروسي بخماسية غير مسبوقة، عبر فيديو سجله من مقر إقامته في روسيا.

وقال تركي الذي حرض الدول الإسلامية على عدم التصويت للملف المغربي "موروكو 2026" أنه يتحمل كامل المسؤولية أمام سيده ولي العهد بنسلمان وأمام الجمهور، صحبة اللاعبين الذين لم يقدموا 5 في المائة مما كان مطلوبا منهم حسب قول تركي.

وكشف تركي أنه يحضر في خطة مستقبلية، لبناء جيل من اللاعبين يتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، مؤكدا أن اللاعبين السعوديين الحاليين ليس فيهم من يستحق مليون ريال سنويا.

هذا ومازالت تنتظر المنتخب السعودي مقابلتان حارقتان أمام الأورغواي ومصر، حيث سيلعب الفريقان من المجموعة الأولى يوم غد الجمعة.