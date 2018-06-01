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مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 00:01 مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير..اعتقال ميسي ورنالدو بسوق القريعة بالبيضاء
تمكنت المصالح الأمنية، أمس الأربعاء 13 يونيو، من اعتقال أحد أخطر اللصوص المتواجدين بسوق القريعة بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالملقبين بـ ''ميسي'' و ''رونالدو''.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، أمس الأربعاء 13 يونيو، من اعتقال أحد أخطر اللصوص المتواجدين بسوق القريعة بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالملقبين بـ "ميسي" و "رونالدو".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن السبب وراء تلقيب اللصين باسم نجمين عالميين، يعود إلى قدرتهما على السرقة والنشل، قبل الاختفاء من المكان بسرعة دون تمكن الضحايا من إيقافهما، مشيرا إلى أن فرقة الدراجين، تربصت بهما بسوق القريعة، وتمكنت من اعتقالهما دقائق قبل آذان المغرب.

وأشار المصدر ذاته أن الموقوفين تم نقلهما إلى مصلحة الاستمرار قبل إحالتهما على الشرطة القضائية للتحقيق معهما بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سوق القريعة اللصين ميسي رونالدو مصلحة الاستمرار

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