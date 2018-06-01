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المصادقة على مشاريع تنموية... تشجيعا للتعليم بالمناطق النائية ومحاربة للهدر المدرسي وكذا محاربة الفوارق الاجتماعية

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 23:18 المصادقة على مشاريع تنموية... تشجيعا للتعليم بالمناطق النائية ومحاربة للهدر المدرسي وكذا محاربة الفوارق الاجتماعية | بوليتيك
المصادقة على مشاريع تنموية... تشجيعا للتعليم بالمناطق النائية ومحاربة للهدر المدرسي وكذا محاربة الفوارق الاجتماعية
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تاونات يوم أمس الأربعاء 14 يونيو على 12 مشروع اجتماعي بكلفة إجمالية تفوق 63،4 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

شوف تيفي

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تاونات يوم أمس الأربعاء 14 يونيو على 12 مشروع اجتماعي بكلفة إجمالية تفوق 63،4 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وتوزعت هذه المشاريع حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس على المبادرة الملكية ''مليون محفظة'' برسم الموسم الدراسي 2018 - 2019 باعتمادات مالية تقدر ب13،5 مليون درهم. ويستفيد أزيد من 126 ألف تلميذ وتلميذة من هذه المبادرة الملكية، منهم ما يفوق 91 ألف تلميذ بالتعليم الابتدائي.

وشملت المشاريع المصادق عليها أيضا سبعة مشاريع في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي برسم سنة 2018 بغلاف مالي إجمالي يناهز 46 مليون درهم، وأربعة مشاريع في إطار برنامج محاربة الهشاشة بحوالي 3،9 مليون درهم بتمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و المشاريع التي صودق عليها خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم تاونات ''حسن بلهدفة'' شملت كذلك إحداث وتجهيز وتسيير مركز وحدة حماية الطفولة بجماعة تاونات في إطار شراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وجماعة تاونات.

ويهدف هذا المشروع إلى الاستقبال والاستماع والتوجيه للأطفال في وضعية صعبة بالإقليم، والوساطة الأسرية، والتحسيس والمواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية.

وفي نفس الصدد صادقت اللجنة كذلك على بناء دار للطالب ودارين للطالبة وتوسعة دار الطالبة، وفتح أربعة مسالك طرقية، والمساهمة في بناء وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي ومركز مرجعي لفائدة مرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي بجماعة قرية ابا محمد الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب6 ملايين و800 ألف درهم، في إطار شراكة بين كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لتاونات والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات ومجلس جماعة قرية ابا محمد والتنسيقية الدولية لمغاربة العالم.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على تجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية واقتناء تجهيزات لفائدة السجناء القدامى، بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في مجال الهشاشة ومواكبة قسم العمل الاجتماعي، والمخططين الإقليميين للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية البشرية وتواصل القرب.

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المغرب شوف تيفي مجتمع تاونات مشاريع المبادرة الملكية

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