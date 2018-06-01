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المالكي يتفق ومجموعة من النواب على نظام جديد لتقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 22:31 المالكي يتفق ومجموعة من النواب على نظام جديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك
المالكي يتفق ومجموعة من النواب على نظام جديد لتقاعد البرلمانيين
اتفق كل من لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس على صيغة جديدة لإبقاء معاشات البرلمانيين تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك حسب بلاغ لمجلس النواب

شوف تيفي

اتفق كل من لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس على صيغة جديدة لإبقاء معاشات البرلمانيين تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك حسب بلاغ لمجلس النواب

وتمثلث هذه الصيغة حسب البلاغ في تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.

وحدد المقترح هذه المقاييس في كون أنه لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. ويخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

ومن بين مقترحات البرلمانيين شدد البلاغ على ضرورة الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.

وأضاف النواب البرلمانييون أنه " يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية" حسب ذات البلاغ.

وختم البلاغ أنه " وفي إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا إلا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية".

 

 

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