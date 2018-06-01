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عــاجل:بعد موقف السعودية في مونديال 2026..المغرب لن يشارك في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيتم عقده في جدة

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 22:00 عــاجل:بعد موقف السعودية في مونديال 2026..المغرب لن يشارك في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيتم عقده في جدة | بوليتيك
عــاجل:بعد موقف السعودية في مونديال 2026..المغرب لن يشارك في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيتم عقده في جدة
أفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، اليوم الخميس، أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة

شـــوف تيفي:


أفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، اليوم الخميس، أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 يونيو الجاري، لارتباطات متعلقة بالأجندة.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السيد محمد الأعرج لن يشارك في أشغال الاجتماع الذي سيتم عقده من طرف دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 يونيو الجاري، لارتباطات متعلقة بالأجندة.



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