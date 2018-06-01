عـاجل:بعد موقف الجزائر الداعم للمغرب في مونديال 2026..بوتفليقة يُــراسل الملك محمد السادس ﻿

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

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توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال الرئيس الجزائري في هذه البرقية " يسعدني ونحن نحتفي بحلول عيد الفطر المبارك، أن أعرب لجلالتكم ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وللشعب المغربي الشقيق باطراد الرقي و الرخاء في كنف الأمن والاستقرار".

وتضرع بوتفليقة إلى العلي القدير " أن يتقبل منا صالح الأعمال ويعيد هذه المناسبة الجليلة علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير والمسرات وأن يحقق لها ما تطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار".

كما اغتنم الرئيس الجزائري هذه المناسبة المباركة ليعرب لجلالة الملك عن رغبته الأكيدة في توطيد أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين والارتقاء بها إلى مرتبة تستجيب لتطلعهما في التقدم والرفاه.

و معلوم أن الجزائر كانت قد دعمت الملف المغربي الخاص بمونديال 2026 و صوتت لصالحه في موسكو عكس بعض الدول العربية التي خدلت المغرب من بينها السعودية و الامارات