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عــاجل: عــفو ملكي لفائدة 707 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد | بوليتيك

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عــاجل: عــفو ملكي لفائدة 707 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 21:25 عــاجل: عــفو ملكي لفائدة 707 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد | بوليتيك
عــاجل: عــفو ملكي لفائدة 707 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1439 هجرية 2018 ميلادية ، تفضل الملك محمد السادس ، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح ، المحكوم عليهم من طرف

شـــوف تيفي:

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1439 هجرية 2018 ميلادية ، تفضل الملك محمد السادس ، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح ، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 707 شخصا. وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1439 هجرية 2018 ميلادية ، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح ، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 707 شخصا وهم كالآتي ..
* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 407 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سجين واحد - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 401 سجينا - تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 05 سجناء * المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 300 شخصا موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 52 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 10 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 08 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 230 شخصا

المجموع العام : 707

 

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