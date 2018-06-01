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عاجل..بعد تحري هلال شوال: دول أعلنت عن أول أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 18:39 عاجل..بعد تحري هلال شوال: دول أعلنت عن أول أيام عيد الفطر | مجتمع
عاجل..بعد تحري هلال شوال: دول أعلنت عن أول أيام عيد الفطر
أعلنت العديد من الدول قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو عن نتيجة تحري هلال شوال، وعن أول أيام عيد الفطر، حيث أكدت كل من قطر سلطنة عمان وماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة أن غداً الجمعة

"شوف تيفي"

أعلنت العديد من الدول قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو عن نتيجة تحري هلال شوال، وعن أول أيام عيد الفطر، حيث أكدت كل من قطر سلطنة عمان وماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية، ومن بينها المغرب، قد دعت أمس الأربعاء، إلى تحري هلال شوال مساء اليوم الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلنت عن مراقبتها بعد مغرب يومه الخميس لهلال شهر شوال، ومن المنتظر وحسب ما كشف عنه بعض الفلكيين أن تعلن الوزارة يوم غد الجمعة، أول أيام عيد الفطر.

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