المغاربة يشتكون للهاكا بسبب إشهار القنوات المغربية ﻿

وجهت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ''الهاكا''، الجهة الرسمية الضابطة لهذا النوع من الإعلام بالمغرب، بخصوص الإنتاجات التلفزية في

شوف تيفي"

وجهت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ"الهاكا"، الجهة الرسمية الضابطة لهذا النوع من الإعلام بالمغرب، بخصوص الإنتاجات التلفزية في القناتين المغربيتين الرسميتين، الأولى والثانية، خلال شهر رمضان الجاري.

وضمنت الجمعية مذكرتها احتجاجا على "تعمد تقديم وصلات إشهارية للفوطة الصحية الخاصة بالنساء خلال وقت الإفطار".

واعتبرت الجمعية، في ذات المذكرة التي اطلعت "شوف تيفي" على مضامينها، أن بث هذا الإعلان وقت الإفطار تم "بطريقة تسيء إلى صورة المرأة"، منتقدة تجاوز الإشهارات للمدد المسموح بها.

كذلك سجلت الجمعية، التي سبق لها انتقاد برامج التلفزيون المغربي في رمضان، "عدم التزام" القناتين المغربيتين الرسميتين بـ"قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص"، إلى جانب "عدم احترام خصوصية الجمهور الناشئ والجمهور عموما"، وذلك "خلال ذروة المشاهدة، عن طريق بث مشاهد عنف والتهديد بالقتل".





